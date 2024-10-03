В Ростовской области, как и обещали синоптики, температура воздуха снизилась до – 2 градусов по Цельсию

Ростовские метеорологи прогнозировали заморозки по всему региону в ночь на четверг, третье октября.Синоптики Ростовской области предупредили жителей региона о том, что надо ждать заморозков в ночь на 3 октября по всему региону, а не только в северной его части.
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