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В Ростовской области, как и обещали синоптики, температура воздуха снизилась до – 2 градусов по Цельсию

В Ростовской области, как и обещали синоптики, температура воздуха снизилась до – 2 градусов по Цельсию

Ростовские метеорологи прогнозировали заморозки по всему региону в ночь на четверг, третье октября.Синоптики Ростовской области предупредили жителей региона о том, что надо ждать заморозков в ночь на 3 октября по всему региону, а не только в северной его части.

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