Подписано соглашение о сотрудничестве между Калугой и Звездным городком

Документ предполагает обмен опытом и развитие деловых связей в различных областях: промышленности, строительстве, транспорте, науке и технике, образовании, культуре, туризме, спорте и молодёжной политике, а также в улучшении городской средыВ четверг, 12 декабря в Звёздном городке подписан документ, который укрепляет связи между муниципалитетами.