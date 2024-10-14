Водитель-иностранец нарушил ПДД в Петербурге 1453 раза за год

Рекордсмен накопил штрафов на 363 тысячи рублей В ходе проверки автомобилей с иностранными номерами в Санкт-Петербурге был выявлен водитель BMW, который за год нарушил правила дорожного движения 1453 раза, накопив штрафов на 363 тысячи рублей.