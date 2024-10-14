Водитель-иностранец нарушил ПДД в Петербурге 1453 раза за год

Рекордсмен накопил штрафов на 363 тысячи рублей В ходе проверки автомобилей с иностранными номерами в Санкт-Петербурге был выявлен водитель BMW, который за год нарушил правила дорожного движения 1453 раза, накопив штрафов на 363 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии