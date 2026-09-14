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Аргументы и Факты

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Атака на Сочи 14 сентября: 5 раненых, разрушения, задержаны десятки рейсов

Атака на Сочи 14 сентября: 5 раненых, разрушения, задержаны десятки рейсов

Минувшей ночью атаку дронов ВСУ отразили в Сочи. Беспилотная опасность действовала почти четыре часа.

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