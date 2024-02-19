Как любителям смартфонов сохранить зрение

Неумолимая статистика говорит о том, что современный человек серьезно зависим от гаджетов. Половина из нас проводят, глядя на экран смартфона, от 3 до 7 часов в день, а 26% не выпускают его из рук еще дольше.
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