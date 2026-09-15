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Огнезащитные материалы из базальтового волокна: надёжный барьер против огня

Огнезащитные материалы из базальтового волокна: надёжный барьер против огня

В мире современных строительных технологий проблема огнезащиты стоит особенно остро, поскольку цена ошибки может измеряться не только финансовыми потерями, но и человеческими жизнями.

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