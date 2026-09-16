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Литр пива на Октоберфесте подорожал на 400% за 40 лет

Литр пива на Октоберфесте подорожал на 400% за 40 лет

IMAGO/Ardan Fuessmann/TASS Средняя стоимость литровой кружки пива на Октоберфесте в 2026 году составит 15,61 евро.

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