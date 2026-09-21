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Сапфировое стекло, титановый корпус, eSIM, офлайн-навигация и высокая точность измерения ЧСС. Представлены умные часы Vivo Watch 6 — от $150

Сапфировое стекло, титановый корпус, eSIM, офлайн-навигация и высокая точность измерения ЧСС. Представлены умные часы Vivo Watch 6 — от $150

Средня точность определения пульса — 97,2% Vivo сегодня представила умные часы Watch 6. Новинка получила сапфировое стекло (во всех версиях), яркий экран AMOLED и поддержку автономной навигации.

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