Как выглядят малые города Ирана. Сарейн

Предыдущая история - Переход из Азербайджана в Иран Следующая часть - Загадка коллекции фарфора О красоте придорожных пейзажей и мечетей в персидском орнаменте знала ещё с первого заезда в страну, в этот раз чумового состояния не было.
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