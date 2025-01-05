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Русское оружие

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📹❗️Кадры боя между экипажами российских ОБТ (предположительно, Т-72Б3/М 5-й бригады СВ России) и украинской бронегруппой в составе 2 Т-64БВ и 4 пикапов с пехотой противника в Воздвиженке.

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