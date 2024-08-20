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Испытания новой вакцины: у аллергиков на березу появилась надежда на лечение недуга

Испытания новой вакцины: у аллергиков на березу появилась надежда на лечение недуга

Министерство здравоохранения России выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение клинических исследований первой в мире вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы.

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