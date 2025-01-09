МИД Приднестровья: миротворцы РФ обеспечиваются должным образом на фоне кризиса

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканал "Россия 24" заявил, что российские миротворцы обеспечиваются должным образом на фоне энергетического кризиса.
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