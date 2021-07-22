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Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили планы совместной работы

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили планы совместной работы

В ходе телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений Президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей.

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