Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили планы совместной работы

В ходе телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений Президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей.
В ходе телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений Президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей.
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