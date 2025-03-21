Двое пытались поджечь мечеть: а откуда она взялась в Серпухове?

Андрей Вы умный человек! Так может и тем, которые насаждают свои традиции в отделных регионах РФ, в том числе и в Татарстане, подумать о традициях тех регионов куда они приезжают? А если не хотят подумать, то и ответ должен быть адекватным! Нет? У меня соседи трое из которых татары, двое азербайджанцы, есть украинцы, но в основном коми... Но почему ни кто мне ни чего не насаждает? Их дети приходят к моим внукам и они играют и даже не понимают, что кто-то из них православный, а кто-то мусульманен! Во времена Великого Шелкового Пути, вся торговля шла по территории мусульман.. Что изменилось и поменялось с тех пор? Уж очень эта торговая линия и площадка была не понраву англосаксам! Вот потому то с тех пор проблемы. И.....

Вадим Кузнецов А это потому, что Ваши соседи - россияне. Говорят по-русски, живут в России, давно. Ходили в те же школы, что и все остальные, учились по тем же учебникам. А когда в 90-х какие-то удивительные люди затеяли в Сыктывкаре "роч-прочь!", над ними даже не посмеялись. Фактически проигнорировали. То, что сегодня вызывает проблемы - это люди из БЫВШИХ республик СССР, не заставшие Союз, не получившие образования, не знающие языка, не интегрированные в российское общество. Что важнее всего, и не желающие интегрироваться.