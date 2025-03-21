Русский Колоколъ Alexander Legky/Global Look Press Скандальная выходка радикалов неожиданно подсветила странную историю с появлением исламского центра.
Двое пытались поджечь мечеть: а откуда она взялась в Серпухове?
Комментарии
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Андрей
Вы умный человек! Так может и тем, которые насаждают свои традиции в отделных регионах РФ, в том числе и в Татарстане, подумать о традициях тех регионов куда они приезжают? А если не хотят подумать, то и ответ должен быть адекватным! Нет? У меня соседи трое из которых татары, двое азербайджанцы, есть украинцы, но в основном коми... Но почему ни кто мне ни чего не насаждает? Их дети приходят к моим внукам и они играют и даже не понимают, что кто-то из них православный, а кто-то мусульманен! Во времена Великого Шелкового Пути, вся торговля шла по территории мусульман.. Что изменилось и поменялось с тех пор? Уж очень эта торговая линия и площадка была не понраву англосаксам! Вот потому то с тех пор проблемы. И.....
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2 час.
Вадим Кузнецов
А это потому, что Ваши соседи - россияне. Говорят по-русски, живут в России, давно. Ходили в те же школы, что и все остальные, учились по тем же учебникам. А когда в 90-х какие-то удивительные люди затеяли в Сыктывкаре "роч-прочь!", над ними даже не посмеялись. Фактически проигнорировали. То, что сегодня вызывает проблемы - это люди из БЫВШИХ республик СССР, не заставшие Союз, не получившие образования, не знающие языка, не интегрированные в российское общество. Что важнее всего, и не желающие интегрироваться.
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2 час.
Андрей
Вот видите! И Вы все прекрасно понимаете без споров, ругани и обвинений друг друга, во всех ипостасиях? Я, живу в Коми с 1980го.. Но в лихих 90х тоже увидал борьбу с "ненашими", "не Коми"! Потом эти борцы перешли в главы администраций...., хотя по национальности далеко были "не коми"! Что сегодня происходит, это уже другое.. Но, надеюсь, что центральные власти все-же вмешаются в происходящее. Для информации! Республика Коми самая, большая, по территории , в европейской частии РФ из регионов России в Европе .... Интересно? А кто нибудь из читателей что-нибудь знают о республике Коми?
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1 час.
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