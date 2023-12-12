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Как в Алтайском крае спорт становится нормой жизни

Как в Алтайском крае спорт становится нормой жизни

Большое исследование amic.ru о том, как в регионе выполняют региональный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" Алтайский край с 2019 года участвует в проекте "Спорт – норма жизни", который является частью масштабного нацпроекта "Демография".

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