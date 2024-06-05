Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Мы лишились доходов от экспорта электричества» – жалобы украинского энергетика

«Мы лишились доходов от экспорта электричества» – жалобы украинского энергетика

краина уже долгое время не может зарабатывать на экспорте электроэнергии в страны ЕС. Об этом на канале «Ukrinform» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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