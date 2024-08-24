«Кубок дружбы» продолжается

Сегодня футбольный день открыли команды «Наша Раша» и «Ямальские татары». Также на поле встретятся: 10:45 - «Ямал потомкам» - «Хазар»; 11:30 - «Ямальские татары» - «Метис»; 12:15 - «Наша Раша» - «Витязь»; 13:00 - «Алга» - «Истиклол»; 13:45 - «Бакинцы» - «Ураган»; 14:30 - «Леки» - «Стрела»; 15:15 - «Бакинцы» - «Алга»; 16:00 - «Стрела» - «Истиклол»; 16:45 - «Леки» - «Ураган».
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