В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников перед ОГЭ и ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» направили обращение министру просвещения с предложением обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии