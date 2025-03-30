Состоялся релиз MMORPG Mabinogi Mobile, но пока только в Южной Корее Компания NEXON офици...

Состоялся релиз MMORPG Mabinogi Mobile, но пока только в Южной КорееКомпания NEXON официально запустила новую версию своей популярной MMORPG Mabinogi Mobile, которая теперь доступна как на ПК, так и на мобильных платформах в КорееЧитать дальше → источник.