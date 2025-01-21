Боец Исмаилов одной фразой отреагировал на поражение Нурмагомедова на UFC 311

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поддержал соотечественника Умара Нурмагомедова, который проиграл в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.
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