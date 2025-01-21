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Боец Исмаилов одной фразой отреагировал на поражение Нурмагомедова на UFC 311

Боец Исмаилов одной фразой отреагировал на поражение Нурмагомедова на UFC 311

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поддержал соотечественника Умара Нурмагомедова, который проиграл в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.

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