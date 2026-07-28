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Александр Розенбаум передал технические средства для борьбы с БПЛА

Александр Розенбаум передал технические средства для борьбы с БПЛА

Народный артист России Александр Розенбаум передал специальные технические средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами военнослужащим 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии в Санкт-Петербурге.

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