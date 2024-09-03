Тест на IQ. Если вы его пройдете, значит, вы входите в 1% людей с высоким интеллектом: найдите мышь за 12 секунд

А ваш интеллект на высоком уровне? Проверьте! фото: Jagran JoshА вы знали, что если человек пачками щелкает головоломки-картинки как орешки, то это говорит о его высоком интеллекте? Так вопрошает издание Jagran Josh, которое опубликовало этот тест.
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