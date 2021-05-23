Не только о футболе

808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алевтина Трофимова
    Тоже так думаю. Но атака без Эриксена тупая и очень плохое завершениеРасклады России в...
  • Алевтина Трофимова
    Капитан уверенной рукой приведёт судно в известное местоРасклады России в...
  • Алевтина Трофимова
    по скоростям сразу бросается в глаза. Голландия, Дания, Италия летают. Россия, Финляндия, Турция, Македония команды и...Расклады России в...

Равиль Измайлов: «Когда расставались с Евдокимовым, кандидатуры Кержакова даже на горизонте не было»

Равиль Измайлов: «Когда расставались с Евдокимовым, кандидатуры Кержакова даже на горизонте не было»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» в интервью Sportbox.ru — о выходе в РПЛ с третьего места, о селекции, новом главном тренере и перспективах клуба.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Лена Мисько
Разочаровал меня Равиль Измайлов. Он как-то забыл о том, что Регламент переходных игр поменяли за один день до последнего тура в ФНЛ и сделали это под "Нижний Новгород". "— «Краснодару» до сих пор пеняют, что в премьер-лигу он вышел с пятого места в первом дивизионе. У «Нижнего Новгорода» еще оставалась возможность подняться через «стыки», но по факту в РПЛ вы с третьей строчки… — Мы честно заняли третье место. На зимние каникулы ушли лидерами, надеясь завершить сезон в двойке. Не получилось, но к переходным матчам готовили команду и ментально, и функционально. Поэтому и в Томск на последний тур повезли основной состав. Что касается регламента, то все его знали до начала сезона. Он не менялся. Почему некоторые клубы его не выполнили — вопрос не ко мне. Если ставишь задачу, необходимо прорабатывать абсолютно все детали. Мы это делали. В клубе велась ежедневная кропотливая работа, в том числе подготовка к лицензированию."
Лена Мисько
Ну или вот еще: "— Как так получилось, что в клубе на контрактах осталось всего три игрока? — Это специфика ФНЛ. В премьер-лиге контракты будут заключаться на более длительный срок." * Это что за специфика такая у ФНЛ, не позволяющая заключать контракты долгосрочные? :))) По-моему, Равиль Измайлов - сказочник.

Картина дня

наверх