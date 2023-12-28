Очистные, которые не ремонтировались 17 лет, по решению суда будут приведены в порядок

Объект находится на реке Ольшанка Смоленский районный суд обязал министерство социального развития региона и психоневрологический интернат привести в нормальное состояние очистные сооружения, расположенные в деревне Мощинки.
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