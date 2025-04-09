В ближайшее время штрафы за употребление мата в общественном месте вырастут в десять раз. То есть за одну неосторожно брошенную фразу можно вполне заплатить десять тысяч рублей.
Слово влетит в копеечку: штраф за мат предложили увеличить в десять раз
Комментарии
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Федор Родников
Вместо да пошёл ты на *** будем говорить-Сударь,не соизволите ли вы пойти на мужской детородный орган😅🤣😂
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18 час.
Leonid PlиGin
Любое сквернословие, к которому относится мат, вызывает из мира Нави негативных сущностей в виде бесов и другой нечистой силы. Потому-то в нашем обществе так много проблем, что мы сами вызываем всю грязь из мира Нави. Надо учиться общаться и говорить без мата. Иначе весь мир полетит в тартарары.
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15 час.
Астон Мартин
и не только за мат ...штрафы за многое повышают ...вторая нефть ...🥸
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3 час.
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