Слово влетит в копеечку: штраф за мат предложили увеличить в десять раз

Вместо да пошёл ты на *** будем говорить-Сударь,не соизволите ли вы пойти на мужской детородный орган😅🤣😂

Leonid PlиGin

Любое сквернословие, к которому относится мат, вызывает из мира Нави негативных сущностей в виде бесов и другой нечистой силы. Потому-то в нашем обществе так много проблем, что мы сами вызываем всю грязь из мира Нави. Надо учиться общаться и говорить без мата. Иначе весь мир полетит в тартарары.