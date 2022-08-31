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Рогов: 30 августа у здания штаба «Мы вместе с Россией» в Бердянске произошёл взрыв

Рогов: 30 августа у здания штаба «Мы вместе с Россией» в Бердянске произошёл взрыв

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что 30 августа у здания волонтёрского штаба «Мы вместе с Россией» в Бердянске произошёл взрыв.

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