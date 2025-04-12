Новая карта раскрыла тайну неизвестного континента Земли, который скрылся под водой 23 млн лет назад

МГ

Малик Гумеров

"скрылся под водой 23 млн лет назад" = Прилетели марсиане , глаза землянам раскрыли ??? Наука не может пока объяснить реалии - что происходило 300 , 400 , 1000 лет назад !!! Тут сказочники совсем разгулялись = фантазии аж простерлись на миллионы лет , хотя не привыкли даже нос вытирать и задницу подтирать !!