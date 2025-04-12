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Новая карта раскрыла тайну неизвестного континента Земли, который скрылся под водой 23 млн лет назад

Новая карта раскрыла тайну неизвестного континента Земли, который скрылся под водой 23 млн лет назад

Под толщей океана ученые наконец обнаружили восьмой континент планеты — таинственную Зеландию. Почти четыре столетия ее считали мифом, пока исследователи из Новой Зеландии не завершили уникальную карту.

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Комментарии
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Модест
Новость сильно устарела
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;скрылся под водой 23 млн лет назад&quot; = Прилетели марсиане , глаза землянам раскрыли ???                                                                        Наука не может пока объяснить  реалии  - что происходило 300 , 400 , 1000 лет назад  !!!                                                                              Тут сказочники совсем разгулялись = фантазии аж простерлись на миллионы лет  , хотя не привыкли   даже нос вытирать и задницу подтирать !!
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11 час.
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