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В Петербурге задержали двух мужчин и женщину за липовые сведения о нелегальных мигрантах

Им платили деньги за заполнение официальных бланков. Правоохранительные органы задержали 42-летнего уроженца Киргизской ССР, получившего гражданство в 2010 году, а также его помощников — 52-летнюю женщину и 57-летнего мужчину.

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