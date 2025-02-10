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Царьград

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"Договорняк" - только верхушка айсберга. Россию ждут тяжёлые решения? Потрясение коснётся простых людей

"Договорняк" - только верхушка айсберга. Россию ждут тяжёлые решения? Потрясение коснётся простых людей

Возможный "договорняк" России и США по Украине оказался только верхушкой айсберга среди тех изменений, что могут ждать нашу страну.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Неужели, после того как заморозили счета в западных банках, найдутся дебилы, которые будут переводить туда свои деньги,
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19 час.
зуфар юсупов
Любой сценарий на руку основной массе государственных чиновников и миллиардному бизнесу. Любой сценарий разрабатывается с их участием. Любой сценарий направлен против остального (как говорят &quot;Алки&quot;) быдла.
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19 час.
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