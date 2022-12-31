Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх

Коннор Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 15 очков. Капитан «Эдмонтона» набрал 5 очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (7:2).