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Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх

Коннор Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 15 очков. Капитан «Эдмонтона» набрал 5 очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (7:2).

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