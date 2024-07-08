Важное уведомление от банка: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаБезопасность финансовых операций в современном мире становится все более актуальной темой.
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