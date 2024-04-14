Иран против Израиля: кому и для чего нужен хаос на Ближнем Востоке

МИД России заявил, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН Иран имеет право на самооборону, а удар по Израилю, нанесенный 14 апреля в ответ на атаку по посольству Ирана в Дамаске 1 апреля, стал в том числе результатом неадекватной реакции западных членов Совбеза ООН на действия Тель-Авива.