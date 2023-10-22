Каринэ Геворгян рассказала, с чего начнётся бунт в Европе

Востоковед Каринэ Геворкян рассказала, почему в Европе может произойти исламский бунт.Востоковед Каринэ Геворкян предупредила о сценарии, по которому глобалисты намерены устроить развал Европы с помощью исламского бунта.
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