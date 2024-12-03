Форум в Пекине: курс на высококачественное развитие Китая

В выходные в Пекине под девизом «15-я пятилетка: продвижение высококачественного развития» прошло ежегодное собрание Форума экономического прогнозирования 2024, в котором приняли участие высокопоставленные политические советники и экономисты.
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