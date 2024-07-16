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Путин дал старт движению по новой автодороге «Обход Тольятти»

Путин дал старт движению по новой автодороге «Обход Тольятти»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции торжественно открыл новую автодорогу «Обход Тольятти» и мост через Волгу, которые являются частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай» в Самарской области.

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