Галкин «заломил» двойной ценник за выступления без шуток о политике

Галкин согласился не шутить о политике на новогодних корпоративах за €150 тысяч Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поднял гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток почти в два раза — с €80 до €150 тысяч (почти 16 млн рублей), сообщает Telegram-канал Mash.