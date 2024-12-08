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  • Сергей Oблезов
    Надо к стенке ставить, зачем их задерживать!Десятки человек д...
  • Иван Иваныч
    Блин...150 штук...на молчащего Галкина...а 9 то граммов свинца  гораздо дешевле обойдутся...Галкин «заломил» ...
  • Вовладар Даров
    Не пишите об этом долбогноме, он не заслуживает этого!Галкин «заломил» ...

Галкин «заломил» двойной ценник за выступления без шуток о политике

Галкин «заломил» двойной ценник за выступления без шуток о политике

Галкин согласился не шутить о политике на новогодних корпоративах за €150 тысяч Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поднял гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток почти в два раза — с €80 до €150 тысяч (почти 16 млн рублей), сообщает Telegram-канал Mash.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Ух ты! 150 штук за молчащего Галкина? Это, типа, филиал Кунсткамеры такой с новым экспонатом?
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Не пишите об этом долбогноме, он не заслуживает этого!
Ответить
6 час.
Иван Иваныч
Блин...150 штук...на молчащего Галкина...а 9 то граммов свинца  гораздо дешевле обойдутся...
Ответить
6 час.

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