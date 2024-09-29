Председатель ПК ВСНП провел переговоры с председателем Сената Узбекистана

Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в пятницу в Пекине провел переговоры с председателем Сената /верхней палаты/ Олий Мажлиса /парламента/ Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
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