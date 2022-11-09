Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Димитриос Аграванис: «Хави Паскуаль звонил другим тренерам и говорил обо мне ужасные вещи»

Новобранец «Перистери» Димитриос Аграванис считает, что не может перейти в команду уровня Евролиги из-за плохой репутации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх