Навка одобрила идею Тутберидзе применить детектор лжи в деле фигуристки Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка согласилась с идеей тренера Этери Тутберидзе, которая предложила проверить на детекторе лжи всех участников процесса по делу о допинге Камилы Валиевой.
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