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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фламенго» удивлен, что Плата не прошел медосмотр: «Динамо» проявило непрофессионализм и безответственность в переговорах. Это предостережение для бразильского футбола»

«Фламенго» выступил с заявлением после того, как вингер клуба из Рио-де-Жанейро Гонсало Плата не прошел медосмотр в « Динамо ».

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