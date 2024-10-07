Ильдар Дадин, воевавший за ВСУ, погиб. Его именем с 2015 года в России называли статью УК

Страна и люди

Активист Дадин из «Сибирского батальона» убит «в бою на Харьковщине» Евгений Одиноков/РИА Новости На Украине, предположительно, погиб российский оппозиционер Ильдар Дадин, вступивший в 2023 году в «Сибирский батальон».