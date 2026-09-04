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SPLETNIK

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"На приколе ребята совсем". "Газпром Арена" снова отменяет концерт Канье Уэста

"На приколе ребята совсем". "Газпром Арена" снова отменяет концерт Канье Уэста

"Газпром Арена", где должны были состояться концерты Канье Уэста 10 и 11 октября, вновь отменяет предстоящие шоу американского рэпера.

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