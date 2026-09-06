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Российская сборная заняла третье место в медальном зачёте Всемирных игр кочевников

Российская сборная заняла третье место в медальном зачёте Всемирных игр кочевников

Российская сборная заняла третье место в медальном зачёте на Всемирных играх кочевников, которые прошли с 1 по 6 сентября в Бишкеке и на побережье Иссык-Куля в Киргизии.

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