Сомали приветствует предложение Египта прислать контингент миротворцев

О подтверждении намерений принять миротворческие войска из Египта на территории Сомали в рамках партнерства в сфере безопасности говорится в опубликованном заявлении по итогам трехстороннего саммита столице Эритреи Асмэре, сообщило 11 октября агентство Shabelle Media Network.
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