Сомали приветствует предложение Египта прислать контингент миротворцев

О подтверждении намерений принять миротворческие войска из Египта на территории Сомали в рамках партнерства в сфере безопасности говорится в опубликованном заявлении по итогам трехстороннего саммита столице Эритреи Асмэре, сообщило 11 октября агентство Shabelle Media Network.