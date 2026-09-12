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Царьград

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Минздрав Приморья спас жизнь 39-летней женщине от инфаркта

Минздрав Приморья спас жизнь 39-летней женщине от инфаркта

Врачи из первой больницы Владивостока спасли 39-летнюю женщину от инфаркта. Пациентка поступила с болями в груди, и врачи выявили 90% закупорку сосуда.

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