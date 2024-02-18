Боррель заявил о решении ситуации на Украине в течение трех месяцев

Валентин Щербаков

Слышь, придурок нацистский Боррель, если бы ты не кудахтал и не петушился, если бы не открывал свою вонючую лживую пасть о победе на поле боя, то СВО уже давно бы закончилось. Однако ты, падла нацистская, захотел жить в цветущем саду и не иметь дел с джунглями. Вот поэтому заткнись и жди приговора, осталось недолго....