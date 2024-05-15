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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маслов считает, что «Спартак» провалил сезон: «Хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого» 

Во вторник красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов.

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