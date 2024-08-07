3 факта об истребителе F-16

Странное название и наследие подводных лодок: что надо знать про самолет F-16. F-16 Fighting Falcon — бестселлер среди истребителей четвертого поколения, первый серийный самолет с сайдстиком и названием, которое не понравилось испытателям.
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