Солдаты срочной службы российской армии отразили атаку ВСУ в Курской области, не понеся потерь, заявил депутат Государственной думы, экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Гурулев 10 августа в интервью «Соловьев LIVE».
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