Поправки в ПДД: водителям могут грозить штрафы за еду и курение за рулём

Фиксировать нарушения будут камеры наблюдения за соблюдениями правил дорожного движения.В ближайшем будущем водителям автомобилей в Новосибирской области и по всей России, возможно, запретят употреблять пищу и напитки, а также курить за рулём во время движения.
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